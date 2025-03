Terremoto devastante colpisce Myanmar e Thailandia Forte scossa di magnitudo 7,7 provoca crolli e vittime nel Sud-Est asiatico

Un potente terremoto di magnitudo 7,7 ha scosso il Myanmar e la Thailandia, causando numerosi crolli di edifici e vittime. L'epicentro è stato individuato vicino a Mandalay, la seconda città più grande del Myanmar. La scossa è stata avvertita fino a Bangkok, dove un grattacielo in costruzione è crollato, intrappolando decine di persone.?Epicentro e caratteristiche del sisma

Il terremoto si è verificato alle 12:50 ora locale, con epicentro a circa 17 km da Mandalay, nel Myanmar centrale. La scossa principale, di magnitudo 7,7, è stata seguita da una forte replica di magnitudo 6,4 dopo soli 12 minuti. Il sisma ha avuto origine a una profondità di 10 km, causando un'intensità massima pari al IX grado della scala Mercalli, classificata come "violenta".

Danni e vittime in Myanmar

In Myanmar, il terremoto ha provocato il crollo di numerosi edifici, soprattutto nelle città di Mandalay e Naypyidaw. A Mandalay, una moschea è crollata, causando la morte di 10 persone, mentre il cedimento di un monastero ha ferito diversi monaci. A Naypyidaw, la torre di controllo dell'aeroporto internazionale è collassata, con la probabile perdita di tutto il personale presente al suo interno. In totale, si registrano almeno 55 morti e oltre 200 feriti nel paese. ?

Situazione critica in Thailandia

Anche la Thailandia ha subito gravi conseguenze. A Bangkok, un edificio governativo di 30 piani in costruzione nel distretto di Chatuchak è crollato, intrappolando almeno 43 operai. Finora, sono stati confermati almeno tre morti e decine di dispersi. Il governo thailandese ha dichiarato lo stato di emergenza nella capitale, mentre le operazioni di soccorso sono in corso. ?

Reazioni internazionali e aiuti umanitari

Di fronte alla gravità della situazione, il governo militare del Myanmar ha dichiarato lo stato di emergenza in sei regioni e ha lanciato un raro appello per l'assistenza internazionale. Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha espresso la disponibilità dell'India a fornire "tutta l'assistenza possibile" ai paesi colpiti. Anche l'Unione Europea ha manifestato la propria volontà di supportare le operazioni di soccorso.

Sfide per le operazioni di soccorso

Le operazioni di soccorso sono rese particolarmente difficili dalla distruzione delle infrastrutture e dalle interruzioni nelle comunicazioni. In Myanmar, la situazione è ulteriormente complicata dal conflitto civile in corso, che ostacola l'accesso alle aree colpite. In Thailandia, le autorità stanno lavorando per evacuare le persone intrappolate sotto le macerie, ma la stabilità delle strutture danneggiate rappresenta una seria preoccupazione per la sicurezza dei soccorritori.