Francia: scontri dopo semifinale di Champions League a Parigi, 44 arresti E' quanto riferisce l'emittente televisiva e radiofonica francese "Bfmtv"

Dopo la partita di ieri sera di Champions League tra Paris Saint Germain e Arsenal, che ha radunato un gran numero di tifosi a Parigi attorno allo stadio Parco dei Principi e agli Champs-Elyse'es, sono state arrestate 44 persone. E' quanto riferisce l'emittente televisiva e radiofonica francese "Bfmtv".

Gli arresti, secondo la procura parigina, sarebbero stati motivati dall'accusa di "partecipazione a un gruppo con lo scopo di commettere danni e violenza", "violenza intenzionale contro persone in posizioni di pubblica autorita'" e "possesso di prodotti esplosivi o incendiari" come mortai e fuochi d'artificio. In una strada laterale, riferisce "Bfmtv", un'auto ha investito tre persone "in circostanze al momento non ancora del tutto chiarite".