"Carri di Gedeone" per conquistare Gaza, bombe e morti. La Lega araba insorge Striscia di Gaza, piano Usa per trasferire 1 milione di palestinesi in Libia

a cura di

Federico Festa

sabato 17 maggio 2025 alle 09:30



L’esercito israeliano ha dato avvio a una campagna militare su larga scala per il controllo totale di Gaza. Fallita la mediazione internazionale in Qatar, i vertici di Tel Aviv hanno ordinato un attacco sistematico contro Hamas, pianificato da mesi