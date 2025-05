Trump attacca Putin: "Impazzito, sta uccidendo innocenti, così la Russia cadrà" Washington – Le parole durissime del presidente Usa dopo i bombardamenti russi

Condanna senza appello. Nel corso di una conferenza stampa improvvisata all’aeroporto di Morristown, Donald Trump ha espresso preoccupazione per le azioni di Putin, accusandolo di aver avviato una spirale di violenza incontrollabile. Ha riferito di conoscere personalmente il leader russo da lungo tempo, ma ha riconosciuto che la sua recente condotta è incomprensibile e pericolosa. Secondo il presidente Usa, l’obiettivo di conquistare tutta l’Ucraina porterà inevitabilmente alla rovina della Russia.

Possibili sanzioni in arrivo

Trump ha inoltre dichiarato di non escludere nuove misure punitive contro il Cremlino, qualora i bombardamenti indiscriminati continuassero. La linea dura arriva dopo la pubblicazione di filmati e testimonianze sui nuovi attacchi aerei che hanno colpito aree civili ucraine. Secondo l’ambasciatore Usa per l’Ucraina, si è trattato di una violazione dei protocolli di Ginevra, con vittime tra donne e bambini.

Il presidente americano ha avvertito che, se Putin intende conquistare l'intera Ucraina, questo porterà “alla rovina della Russia!” Trump ha però espresso frustrazione anche nei confronti del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, affermando che “non sta facendo alcun favore al suo Paese parlando in quel modo.” E ha aggiunto: “Ogni cosa che esce dalla sua bocca crea problemi. Non mi piace, e deve finire.”

Secondo fonti ucraine, l’attacco di questi giorni rappresenta il più massiccio assalto aereo dall’inizio dell’invasione russa su larga scala nel febbraio 2022. Almeno 12 persone sono state uccise e decine ferite.

Trump ha dichiarato: “Putin sta uccidendo inutilmente un sacco di persone. Missili e droni vengono lanciati contro città ucraine senza alcun motivo.”

Domenica, parlando con i giornalisti nel New Jersey settentrionale, dove ha trascorso il weekend, Trump ha detto: “Non sono per niente contento di ciò che sta facendo Putin. Sta uccidendo un sacco di gente. Non so cosa diavolo gli sia successo. Lo conosco da molto tempo, ci siamo sempre capiti, ma ora sta mandando razzi sulle città e sta facendo morire la gente. Non mi piace affatto.”

Nonostante le tensioni, Trump e Putin hanno parlato al telefono la scorsa settimana. Dopo la chiamata, Trump ha annunciato che Russia e Ucraina inizieranno “immediatamente” colloqui per un cessate il fuoco. Il dialogo è avvenuto dopo un incontro tra funzionari russi e ucraini in Turchia, il primo faccia a faccia dal 2022. Tuttavia, giovedì il Cremlino ha smentito che siano in programma colloqui diretti.

Un accordo di pace tra Russia e Ucraina, al momento, resta ancora lontano

Scambio di prigionieri e accuse incrociate

Nel frattempo, Mosca ha riferito di un tentativo ucraino di abbattere l’elicottero presidenziale con decine di droni, dichiarando di averli neutralizzati. Kiev non ha confermato l’episodio. Contestualmente è avvenuto un importante scambio di prigionieri tra le due nazioni, mille per parte, a dimostrazione che sul campo permane un canale di negoziazione, seppur fragile. Zelensky ha nuovamente puntato il dito contro la comunità internazionale per la mancanza di una risposta decisa alle aggressioni russe.