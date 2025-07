Texas, alluvione travolge campo scout: 24 morti e almeno 23 ragazze disperse Nella Hill Country, il Guadalupe River esonda e travolge Camp Mystic durante la notte

Alluvione in Texas: il fiume Guadalupe rompe gli argini nella notte. Una devastante alluvione ha colpito la regione della Hill Country, nel cuore del Texas, dove il Guadalupe River è esondato dopo piogge torrenziali causate dalla tempesta tropicale Barry. In sole tre ore il livello del fiume è salito di oltre sei metri, provocando una piena improvvisa che ha travolto ponti, strade e abitazioni.

Campo scout distrutto: il dramma di Camp Mystic

La tragedia si è abbattuta sul campo scout femminile Camp Mystic, situato proprio lungo il corso del fiume. Decine di ragazze dormivano nelle baracche e nelle tende quando l’acqua ha travolto l’intero campo. I soccorritori hanno confermato la morte di almeno 24 persone e la scomparsa di 23 ragazze. «Erano bambine, non abbiamo ricevuto nessun avviso», hanno denunciato alcuni familiari.

Disastro a Kerr County: mancano sistemi di allerta

Il dramma è aggravato dall'assenza di un sistema d'allerta tempestiva nella Kerr County, dove si trova Camp Mystic. Nessun messaggio d’emergenza, nessuna sirena. Il fiume ha travolto tutto nel buio. Secondo i primi accertamenti, la contea non dispone di sensori automatici né di un piano di evacuazione digitale. Un vuoto che ora alimenta polemiche.

Ricerche in corso: oltre 230 evacuati, ma tanti ancora dispersi

Le squadre di emergenza hanno tratto in salvo oltre 230 persone, tra cui numerosi bambini e istruttori del campo. Sono impiegati elicotteri, droni, unità cinofile e soccorritori su terra. Le operazioni sono rese difficili dal terreno fangoso e dalle forti correnti. Le ricerche proseguono senza sosta, anche con l’aiuto dei militari.

Stato d'emergenza in 15 contee del Texas

Il governatore Greg Abbott ha dichiarato lo stato di calamità per 15 contee colpite dall’evento estremo. Il vice-governatore Dan Patrick ha promesso «risorse illimitate» per il soccorso. Ma nel Paese montano le critiche per la scarsa prevenzione nei confronti di un rischio idrogeologico ormai frequente.

Una tragedia che scuote il Texas: rabbia e dolore tra le famiglie

Camp Mystic rappresentava un punto di riferimento per generazioni di ragazze texane. La sua distruzione e la scomparsa delle giovani scout hanno scosso l’opinione pubblica. Le famiglie riunite in un centro di accoglienza vivono ore d’angoscia, aspettando notizie. La rabbia per la mancata prevenzione cresce. Il Texas piange le sue figlie e si interroga sul futuro.