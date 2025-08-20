Orrore in Francia: seviziato e picchiato in streaming, muore in diretta web Il 46enne Raphaël Graven era diventato famoso per i video in cui subita violenze e umiliazioni

Era diventato una star del web grazie al canale Youtube nel quale subiva violenze e umiliazioni. Ma, durante un live streaming di quasi 300 ore, Raphaël Graven non ce l'ha fatta ed è morto in diretta.

Noto come Jean Pormanove, il 46enne aveva più di un milione di follower: ex militare, nei suoi video c'erano quasi sempre le stesse persone.

Nei loro confronti la magistratura francese ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. La polizia ha sequestrato telecamere e apparecchiature web.