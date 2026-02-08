Mosca: arrestato a Dubai il presunto attentatore del generale Alekseyev Secondo il Cremlino l’uomo avrebbe agito su mandato dei servizi speciali ucraini

L’annuncio di Mosca. Nel pieno della guerra in Ucraina, la Russia rivendica un successo sul fronte della sicurezza. Mosca ha annunciato l’arresto a Dubai del presunto responsabile dell’attentato contro il generale Alekseyev, figura di rilievo delle forze armate russe. Secondo la versione ufficiale, l’uomo avrebbe agito su incarico dei servizi speciali ucraini.

L’ombra dei servizi segreti

Il Cremlino sostiene che l’operazione sia il risultato di una collaborazione internazionale che ha portato all’individuazione e al fermo del sospettato negli Emirati Arabi Uniti. L’arresto viene presentato come la prova di una strategia di sabotaggio e azioni mirate attribuite all’intelligence di Kiev anche fuori dal teatro di guerra.

Il contesto del conflitto

L’attentato contro il generale Alekseyev si inserisce in una fase del conflitto segnata da un’escalation sul piano militare e informativo. Da mesi Mosca accusa l’Ucraina di colpire obiettivi militari e simbolici russi attraverso operazioni coperte, mentre Kiev respinge le accuse o non commenta ufficialmente singoli episodi.

Reazioni e sviluppi attesi

Al momento non sono stati diffusi dettagli sull’identità del sospettato né sulle modalità dell’arresto. Resta da chiarire se e quando verrà avviata una procedura di estradizione verso la Russia. L’annuncio rischia di aggravare ulteriormente le tensioni diplomatiche tra Mosca e Kiev, già ai massimi livelli dopo due anni di guerra.

Una guerra che supera i confini

Il caso di Dubai conferma come il conflitto tra Russia e Ucraina non si limiti al fronte militare, ma si estenda al terreno dell’intelligence e delle operazioni internazionali. Un livello di scontro che rende sempre più complessa qualsiasi ipotesi di de-escalation e mantiene alta l’attenzione della comunità internazionale.