Terremoto di magnitudo 5,5 al largo di Cuba, nessun danno segnalato Scossa registrata domenica pomeriggio a circa 85 km da Guantanamo; profondità dell’ipocentro 15 km

Un terremoto di magnitudo 5,5 è stato registrato nel pomeriggio di oggi al largo delle coste orientali di Cuba, senza causare vittime né danni materiali, secondo i dati diffusi dal Centro sismologico euro-mediterraneo. La scossa è stata localizzata a circa 85 chilometri a est della città di Guantanamo, con un ipocentro relativamente superficiale posto a 15 chilometri di profondità, un elemento che in genere amplifica la percezione del sisma ma, in questo caso, non ha determinato conseguenze gravi.

La scossa e i rilievi scientifici

Secondo le rilevazioni ufficiali, il terremoto è avvenuto alle ore 13, ora italiana, nei pressi dell’isola cubana, in un’area del Mar dei Caraibi soggetta a frequenti attività tettoniche. I dati strumentali indicano una magnitudo 5,5, abbastanza significativa per essere avvertita dalla popolazione costiera, pur non raggiungendo livelli tali da provocare danni di rilievo.

Reazioni locali e monitoraggio in corso

Nel capoluogo della provincia di Guantanamo, che conta circa 272 000 abitanti, molte persone hanno percepito la scossa ma non sono state segnalate situazioni di panico o criticità. Le autorità locali e i servizi di protezione civile hanno tuttavia avviato verifiche preventive nelle aree costiere e interne, mantenendo l’attenzione alta in considerazione della possibile attività sismica nella regione.