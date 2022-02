Achille Lauro vince l'edizione 2022 di "Una voce per San Marino" L'artista si aggiudica così il diritto di partecipare all'Eurovision Song Contest

Achille Lauro ha vinto la finalissima di "Una voce per San Marino". L'artista si aggiudica cosi' il diritto di partecipare all'Eurovision Song Contest, in programma a Torino dal 10 al 14 maggio, come rappresentante della repubblica di San Marino. Secondo classificato: Burak Yeter e Alessandro, terzo classificato: Aaron Sibley. Il premio delle radio è andato ad Achille Lauro, il premio della critica (stampa) a Mate.

Il progetto, in sinergia sia con la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino, sia con la Radiotelevisione di Stato San Marino RTV, ha visto la partecipazione sia di concorrenti Emergenti, che di artisti Big del settore musicale, senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso, che si sono sfidati durante la serata di sabato 19 febbraio.