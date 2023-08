Star Wars punta tutto sulle donne: in arrivo 10 puntate sulla gedi Ahsoka Tano Il nuovo segmento della superserie cult su Disney+ a partire dal 23 agosto.

Ahsoka Tano è un'ex Jedi che vive nella galassia post-Imperiale. Il suo obiettivo è preservare la stabilità in una galassia ora vulnerabile. "Il nostro compito è prevenire una nuova guerra", dichiara Rosario Dawson, che interpreta Ahsoka nella serie di 10 episodi in arrivo su Disney+ il 23 agosto.

I primi due episodi della serie sono stati presentati in anteprima a un pubblico di appassionati a Los Angeles, in una città sobria a causa di uno sciopero di attori e sceneggiatori. È chiaro che Ahsoka è una serie guidata da donne. L'eroina omonima è il fulcro dell'attenzione, e Claire, una giovane di 25 anni, condivide: "Ho cresciuto guardando Ahsoka. Fin da quando avevo otto anni, è stata una fonte inesauribile di ispirazione per me, una figura così sicura di sé". Anche una bambina di soli due anni si trova tra il pubblico. Suo fratello è ossessionato da The Mandalorian, e il padre dice con un sorriso compiaciuto: "Aspettavamo con ansia una serie incentrata su un'eroina femminile per lei".

L'architetto dietro il personaggio di Ahsoka è Dave Filoni, che ha collaborato con George Lucas nella realizzazione della serie animata Star Wars: The Clone Wars. Questa serie ha intrattenuto gli spettatori per ben sette stagioni dal 2008 al 2020.

"Lucas mi propose di dare ad Anakin un'apprendista, una padawan", rivela Filoni, spiegando come abbia dato vita a una giovane Togruta. Questa apprendista è stata affidata da Yoda al cavaliere Jedi in cui la Forza è più intensa, il senior Skywalker (ci troviamo nei tempi dei prequel rispetto alla serie originale, quindi Anakin non ha ancora abbracciato il Lato Oscuro).

Quando il personaggio è passato dalla computer grafica alla recitazione dal vivo - come avvenuto in The Mandalorian e The Book of Boba Fett - è stato interpretato dalla straordinaria Rosario Dawson. La scelta di Dawson è stata suggerita dai fan su Twitter ed è stata poi accolta calorosamente da Jon Favreau. Con le sue ciocche bianche con striature blu, le lenti a contatto gelide e le inconfondibili spade laser, l'attrice di 25th Hour e Daredevil si destreggia con maestria, affrontando cloni e Sith mentre recluta alleate come Sabine (interpretata da Natasha Liu Bordizzo) e Hera Syndulla (interpretata da Mary Elizabeth Winstead). Questo mondo non è certo quello delle tonalità di rosa di Barbie, ma è sicuramente un territorio dominato dalle donne.

Ahsoka è una serie che promette molto. È una serie d'azione, avventura e suspense, ma è anche una serie sulla forza delle donne. Ahsoka è un'eroina che ispira, e la sua storia è una storia di speranza.