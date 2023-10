Violet, l'infermiera diventata celebre perché sopravvissuta a tre naufragi Era a bordo delle navi gemelle Olympic (speronata) Titanic (affondata) e sulla Britannia (affondata)

Nel 1987, una donna di nome Violet Jessop stava lavorando come hostess su una nave da crociera chiamata RMS Britannic. Questa non era la sua prima esperienza sul mare. In precedenza aveva lavorato su altre due famose navi della White Star Line, la RMS Olympic e la RMS Titanic.

La storia di Violet Jessop è incredibile perché era presente su entrambe le navi gemelle Olympic e Titanic quando ebbero incidenti importanti. Nel 1911, mentre lavorava a bordo dell'Olympic, la nave entrò in collisione con una nave da guerra britannica chiamata HMS Hawke. Fortunatamente, l'Olympic sopravvisse all'incidente, ma questa fu solo l'inizio della sua incredibile esperienza.

Un anno dopo, nel 1912, Violet Jessop fu assegnata a lavorare come hostess a bordo del RMS Titanic, una delle navi più famose della storia. Come ben sappiamo, il Titanic affondò dopo aver colpito un iceberg. Violet Jessop fu una dei sopravvissuti all'incidente e fu salvata a bordo del famoso RMS Carpathia.

Ma la storia non finisce qui. Durante la Prima Guerra Mondiale, Violet lavorò a bordo della Britannic, un'altra nave della White Star Line. Nel 1916, la Britannic colpì una mina navale e affondò nel Mar Egeo. Ancora una volta, Violet Jessop sopravvisse all'incidente e fu salvata.

Questa storia è incredibile perché Violet Jessop non solo sopravvisse a uno dei più famosi disastri marittimi della storia, il naufragio del Titanic, ma anche a un altro incidente importante con la Britannic, dimostrando una straordinaria serie di coincidenze e fortuna. La sua vita è diventata leggendaria nell'ambito delle storie di sopravvivenza in mare.