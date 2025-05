Hunger Games, il ritorno della mietitura: le riprese questa estate Cannes. Presentato al Marché du Film il nuovo prequel della saga

Il prequel della rinascita. Dopo il successo de La ballata dell'usignolo e del serpente, la saga distopica di Hunger Games si arricchisce di un nuovo capitolo: Sunrise on the Reaping. Il film, ufficializzato durante il Marché du Film a Cannes, si concentrerà sulla 50ª edizione degli Hunger Games, noti come il secondo "Quarter Quell". Protagonista sarà un giovane Haymitch Abernathy, futuro mentore di Katniss Everdeen, interpretato da un nuovo attore in fase di selezione.

Un ritorno alle origini violente

L’idea del nuovo prequel nasce dal desiderio della scrittrice Suzanne Collins di esplorare la brutalità istituzionalizzata del regime di Capitol City, in un’edizione dei giochi resa ancora più crudele: due tributi per distretto, il doppio della carneficina. Una mossa con cui Capitol intendeva punire il popolo di Panem, ma che finì per lasciare cicatrici profonde nel vincitore e nel sistema stesso. Il film vuole essere tanto spettacolare quanto riflessivo, denunciando ancora una volta l'intrattenimento come strumento di controllo.

La regia di Lawrence e l’ombra del potere

Francis Lawrence, che ha già diretto tutti i capitoli principali della saga a partire da Catching Fire, torna dietro la macchina da presa. La scelta assicura continuità visiva e stilistica, ma anche coerenza nel racconto del trauma e della resistenza. L’autrice Suzanne Collins ha collaborato direttamente alla sceneggiatura, garanzia di fedeltà ai temi fondanti della saga: la manipolazione della memoria, la spettacolarizzazione della violenza, il prezzo della libertà.

Un franchise che non smette di parlare al presente

Il ritorno degli Hunger Games arriva in un momento storico in cui le dinamiche di potere e controllo, anche attraverso media e tecnologia, sono più attuali che mai. Il pubblico, soprattutto quello giovane, è chiamato a riflettere su come le strutture oppressive possano presentarsi con volti familiari e rassicuranti. La Lionsgate punta su Sunrise on the Reaping non solo per rilanciare il franchise al box office, ma per riaccendere un dibattito culturale che va ben oltre lo schermo.