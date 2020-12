Italia si conferma primo fornitore di vini in Polonia Una quota di mercato pari 25,7% e con il valore delle esportazioni di 85,6 milioni di euro

Secondo le stime si prevede che nel 2020 la Polonia importera' il vino per un valore del 333,4 milioni di euro, registrando una crescita del quasi 3%, L'Italia conferma la sua posizione come il primo fornitore dei vini in Polonia, con una quota di mercato pari 25,7% e con il valore delle esportazioni di 85,6 milioni di euro, registrando una crescita dell'11,1%. Si prevede tale crescita nonostante la situazione causata dalla pandemia e i lockdown del settore in primavera 2020 e dell'autunno 2020 ancora in corso che limita attivita' di ristoranti al take out o al servizio a domicilio, che naturalmente limita drasticamente la vendita dei vini nei ristoranti, il principale mercato do sbocco. Al secondo posto si posizioneranno gli Stati Uniti, con quota di mercato pari all'11,1% e seguira' la Francia con una quota di mercato pari al 10,9%. Italpress