Turismo: Doha e il Quatar premiate tra le mete di tendenza Terzo posto nella speciale classifica e secondo per livello mondiale di sicurezza

La voglia di viaggiare non diminuisce mai, nonostante l'anno insolito dovuto alla diffusione della pandemia. Analizzando recensioni punteggi e commenti di tutti i viaggiatori, TripAdvisor ha recentemente annunciato le classifiche per il 2021 dei famosi "Traveller's Choice Awards", che vedono il Qatar, e in particolare la sua capitale Doha, al terzo posto tra le destinazioni di tendenza per il 2021. Doha, del resto, è una citta' in grado di fondere le sue due anime, quella moderna e futurista fatta di grattacieli scintillanti e hotel di lusso all'avanguardia e quella storica, ricca di monumenti e tradizioni millenarie. Per assaporarle entrambe, è d'obbligo perdersi tra le bancarelle del Souq Wakif, il tipico e coloratissimo mercato arabo, simbolo della più autentica cultura qatariota e la sera, al tramonto, concedersi una passeggiata lungo la Doha Corniche che costeggia tutta la baia e regala dei panorami mozzafiato.

Inoltre, pochi giorni fa, la capitale Doha si è classificata al secondo posto tra le città piu' sicure del mondo nel Numbeo Crime Index 2021, un indice di portata internazionale che monitora il livello di sicurezza e criminalità in oltre 431 città in tutto il mondo. Questo riconoscimento, che conferma l'elevatissima sicurezza e protezione che offre il Paese, si inserisce in un contesto già positivo: proprio alla fine del 2020, infatti, il Qatar ha ottenuto il primo posto nel Numbeo Safety Index 2020[2] come destinazione più sicura del mondo, con un particolare riferimento alla migliore assistenza sanitaria della regione. La sicurezza, come attestano questi due riconoscimenti internazionali, è sicuramente uno degli aspetti più cari per le istituzioni locali, e sarà uno dei fattori fondamentali nel determinare le mete di viaggio di questo 2021. Il Qatar mira infatti, nel corso dei prossimi anni, a diventare una delle destinazioni turistiche più popolari al mondo.

Per raggiungere questo obiettivo, il Paese ha recentemente firmato un piano di sviluppo, il Qatar National Vision 2030, che prevede forti investimenti in ambito di sostenibilità e protezione della fauna e flora locale. Inoltre, proprio in relazione alla sicurezza sanitaria in tempo di pandemia, il Qatar National Tourism Council (QNTC), ha ideato un rigido protocollo, in collaborazione con il Ministero della Salute Pubblica, per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, garantire la massima sicurezza ai turisti e consentire al Paese di raggiungere i più elevati standard di igiene e pulizia. Partito lo scorso maggio, Qatar Clean, è un programma a cui alberghi, ristoranti e attrazioni devono aderire per ottenere una certificazione di idoneità. (ITALPRESS)