Covid, dall'Europa all'Italia aumenta il rischio di povertà Secondo l'Eurostat la tendenza non coinvolge solo i disoccupati ma anche i lavoratori

Dall'Europa all'Italia la tendenza e' la stessa: la media del tasso di impoverimento e' in aumento ovunque a causa della pandemia, ma ha radici che vengono da lontano, anche oltre la grande crisi finanziaria del 2008. Da allora ad oggi, l'Ue non e' riuscita a ridurre l'incidenza complessiva della poverta', che riguarda ormai il 21,1% della popolazione. Il fenomeno, nel suo insieme, comprende fasce diverse tra poverta' assoluta e rischio di finire al di sotto della soglia di sopravvivenza. Ma quel che e' peggio e' che la tendenza non coinvolge solo i disoccupati, privi di entrate, ma anche i lavoratori: secondo l'Eurostat, tra il 2010 e il 2019 sono aumentati del 12% gli occupati che vivono in poverta', con punte del 58% in Ungheria e del 51% nel Regno Unito. Dati allarmanti su cui l'emergenza sanitaria sta certamente mettendo il carico da undici, secondo stime statistiche che sono ancora in corso di elaborazione.

Le proiezioni di Eurostat quantificano in una media del 21,4% il tasso di rischio di poverta' ed esclusione sociale. Il Italia, l'Istat ha da poco diffuso le anticipazioni dello studio che sara' pubblicato a giugno, e che stima tra il 2019 e il 2020 l'aumento di un milione di persone finite in poverta' assoluta, per un totale di 5,6 milioni. Il tasso di crescita, secondo l'elaborazione dei dati compiuta dal Centro studi di Unimpresa, sarebbe del 13%. Ed e' un indicatore che, se confermato, sarebbe il piu' alto dal 2005, con effetti sociali piu' gravi rispetto alla crisi del decennio scorso. Piu' in dettaglio, si tratterebbe di 4,8 milioni di disoccupati, cui vanno aggiunti oltre 6 milioni di occupati in situazioni critiche, con contratti atipici, part time o a orario pieno, e autonomi part time e collaboratori. Tutti lavoratori che, in condizioni di ordinaria amministrazione, riescono a cavarsela, ma che in tempi di crisi scivolano rapidamente nella fascia del disagio, contribuendo ad ampliare la paltea dell'impoverimento e della poverta' assoluta. Ne sanno qualcosa le associazioni e gli enti caritatevoli che da un anno a questa parte hanno visto ingrossare le file degli assistiti nelle mense, o per la distribuzione di cibo e generi di prima necessita'.

Ad essere piu' colpite, secondo le stime preliminari dell'Istat, sono le famiglie (+335mila rispetto al 2019) e i singoli individui (oltre un milione in piu'). Tra i bambini, in particolare, e i ragazzi con meno di 18 anni, il tasso di poverta' assoluta passa dall'11,4% del 2019 al 13,6%. Tra gli over 65, invece, la crescita sembra essere stata piu' contenuta (+0,5 punti). E questo significa che la distanza tra la fascia d'eta' piu' spesso in poverta' assoluta (i minori di 18 anni) e quella in cui e' meno frequente (le persone con piu' di 65 anni) sarebbe passata in un solo anno da 6,6 a 8,3 punti percentuali.

