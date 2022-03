E in Francia annunciano: "Tagliamo costo della benzina" Sconti alla pompa: "2 miliardi di euro per combattere il caro prezzi"

Uno "sconto di 15 centesimi al litro di benzina" sara' applicato dal primo aprile e per i quattro mesi successivi a tutti i francesi che si recheranno alle stazioni di servizio per far fronte all'impennata dei prezzi del carburante. Lo ha annunciato il premier francese Jean Castex al quotidiano "Le Parisien". Questa misura, che costera' circa 2 miliardi di euro allo Stato, riguarda le famiglie cosi' come le imprese e sara' "valida per tutti i tipi di carburanti", ha precisato il primo ministro. "Cio' significa che per ogni 60 litri di pieno risparmierete circa 9 euro ", ha detto nel corso dell'intervista. Tale riduzione verra' effettuata al momento del pagamento, effettuato in contanti o con carta di credito, e quindi non sara' immediatamente visibile sui prezzi esposti all'ingresso della stazione, ha precisato il capo del governo francese.