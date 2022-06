A partire dal 2035 stop alle auto a benzina e diesel Confermato lo stop a benzina e gasolio: ok dell'Europarlamento alla proposta della Commissione

Confermato lo stop alle auto a benzina e diesel nel 2035 A partire dal 2035 stop alla vendita di auto nuove a benzina e diesel. La plenaria dell'Europarlamento ha infatti approvato la proposta della Commissione Europea di stoppare la vendita di motori endotermici entro il 2035., uno degli assi portanti del pacchetto Fit for 55.

Il Fit for 55 è l'iniziativa promossa dalla Commisisone europea, presentata lo scorso 14 luglio, con l'obiettivo di contenere il cambiamento climatico abbattendo la produzione di gas climalteranti. Si tratta di un pacchetto di 12 interventi su ampi settori dell'economia che punta alla riduzione del 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030 sui livelli del 1990.



Oggi Sono circa 12,7 milioni gli occupati diretti e indiretti nell'industria automotive europea, pari al 6,6% della forza lavoro attiva nel Vecchio continente. Secondo l'associazione continentale dei costruttori il settore paga tasse per un totale di 398,4 miliardi.

Con 479 voti favorevoli, 130 contrari 32 astensioni, l’Eurocamera ha anche votato la revisione del sistema di scambio per le emissioni nocive nell’aviazione: tutti i voli che partono dal territorio dello Spazio economico europeo (che include l’Ue e l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein) dovranno essere coinvolti nel mercato delle emissioni nocive. Qui le emissioni concesse gratuitamente sarebbero interrotte già nel 2025.