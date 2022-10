Caricabatterie universale è realtà: da 2024 obbligatorio per tutti i dispositivi Lo ha deciso il Consiglio Europeo per migliorare la convenienza e ridurre i rifiuti elettronici

Il Consiglio europeo ha approvato oggi in via definitiva la direttiva relativa alla caricabatteria standardizzato. Questo significato che, nel 2024, una porta USB tipo C diventerà obbligatoria per una vasta gamma di dispositivi elettronici come telefoni cellulari, tablet e cuffie. Non si dovrà più acquistare una caricabatteria diverso ogni volta che si acquista un nuovo cellulare o dispositivo analogo: tutti i dispositivi potranno essere ricaricati usando lo stesso caricabatteria. Un caricabatteria standardizzato per migliorare la convenienza per i consumatori, armonizzando le interfacce di ricarica e le tecnologie di ricarica rapida, e di ridurre in misura i rifiuti elettronici.