Cinema: Mel Brooks in campo contro Trump "Donald Trump non sta facendo un accidente di niente per il Coronavirus"

All'eta' di 94 anni Mel Brooks scende in campo contro Trump. Il regista newyorkese di "Frankenstein Junior" e "L'ultima follia di Mel Brooks". "Mio padre, Mel Brooks, ha 94 anni. Non aveva mai fatto un video politico. Fino ad ora", ha scritto su Twitter suo figlio Max. Nel filmato che accompagna il post si vede il veterano regista seduto davanti ad una porta scorrevole. Davanti a lui una tazza con la scritta "Cup of Joe", un articolo - come riporta la CNN - della campagna elettorale di Biden. Max ed uno dei nipoti di Brooks lo affiancano dietro la porta. "Dietro di me vedete mio figlio e mio nipote", dice Brooks, "e non possono stare con me. Perche'? Per via del Coronavirus, e Donald Trump non sta facendo un accidente di niente. Quindi voto per Joe Biden". Mel Brooks, al secolo Melvin James Kaminsky (New York, 28 giugno 1926), e' celebre per le sue parodie e le sue commedie farsesche e nel corso della sua lunga carriera, che come regista inizio' con "Per favore, non toccate le vecchiette" (The Producers, 1968), ha vinto un Grammy, un Oscar e un Tony Award. (ITALPRESS).