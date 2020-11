Elezioni USA 2020, Biden in vantaggio in Pennsylvania Gli stati chiave si tingono di blu

Il vantaggio di Joe Biden continua a crescere in Pennsylvania.

Secondo le proiezione della CNN, lo Stato ancora non ha dichiarato il vincitore, ma lo scarto tra i due è minimo (49,6% per il democratico, mentre per Trump il 49,1%).

Se Biden avrà i 20 elettori della Pennsylvania, raggiungerà i 270 voti necessari per ottenere la presidenza. La CNN non ha ancora proiettato un vincitore negli stati chiave della Georgia, Nevada e Arizona. Biden è attualmente in testa a Trump in questi stati, ma i voti sono ancora in fase di conteggio.

Biden detiene attualmente 253 voti elettorali, mentre Trump ne ha 213.