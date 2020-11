Biden, le quattro tappe verso la Casa Bianca Il 20 gennaio 2021 l'Inauguration Day

Dopo l'annuncio della vittoria di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti, sono quattro le tappe che porteranno il neo eletto ad insediarsi alla Casa Bianca. Entro l'8 dicembre dovranno essere ritenute concluse tutte le controversie, a partire da quelle sul voto per posta mosse da Donald Trump. Ciò vale anche per l'eventuale riconteggio dei voti dei singoli Stati. Il 14 dicembre è la volta del collegio elettorale, formato da 538 grandi elettori, ciascuno dei quali, Stato per Stato, deve scegliere il rappresentante nel collegio. Mentre agli inizi di gennaio c'è la “transizione”, ossia quel processo formale dei poteri dal presidente uscente a quello eletto. Questo processo avviene tra la proclamazione del nuovo presidente e l'Inauguration Day, giorno di insediamento alla White House, in programma il prossimo 20 gennaio a Capitol Hill, sede del Congresso. Generalmente è presente anche il presidente uscente.