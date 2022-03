Commissione Europea: "Accelerare autorizzazioni per eolico e solare" "Velocizzare procedure organizzative per ridurre dipendenza da idrocarburi russi"

"Per ridurre la pesante dipendenza dell'Ue dagli idrocarburi russi occorre, tra l'altro, "accelerare la transizione verso le energie rinnovabili. Dobbiamo mettere milioni di pannelli solari in più sui tetti di case, uffici e fattorie. E dobbiamo velocizzare le procedure autorizzative per i progetti relativi all'energia eolica onshore e offshore e per l'energia solare: è una questione di interesse pubblico prevalente". Lo sottolinea il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Frans Timmermans, presentando in conferenza stampa a Strasburgo la strategia Ue per ridurre la dipendenza dell'Unione dal gas, dal petrolio e dal carbone russi.