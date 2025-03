Castellone, ripresa bombardamenti a Gaza: "Europa e Italia, grandi assenti" "Quando si comincerà a lavorare per una soluzione duratura per la pace?"

"Stanotte sono ripresi i bombardamenti israeliani a Gaza." così la Vicepresidente del Senato Mariolina Castellone M5S sui suoi social. "Nuovamente morte e distruzione in quella terra già martoriata. Mentre in Europa si discute su come armarsi sempre di più, pretendendo che serva per la pace, c’è un assordante silenzio sul dramma che continua a vivere il popolo palestinese. Anche qui, nel silenzio che copre le bombe, l'Europa e l'Italia si dimostrano grandi assenti. Quando si comincerà a lavorare per una soluzione duratura che consenta ad israeliani e palestinesi di vivere in pace?"