India-Pakistan: Nuova Delhi, se attaccati risposta sarà decisa Durante il discorso a una delegazione iraniana in visita

Il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, ha avvertito che rispondera' a qualsiasi azione militare pakistana, sottolineando che Nuova Delhi "non ha intenzione di aggravare la situazione". Jaishankar, in un discorso a una delegazione iraniana in visita, ha sottolineato che "se ci dovessero essere attacchi militari contro l'India, la risposta sara' molto molto ferma".