Zebre tornano a Parma, in serata atterraggio a Dublino La franchigia federale in partenza dal Sudafrica con le altre squadre dell'URC bloccate

"Le Zebre tornano a casa! Partiamo alle 12 da Cape Town, un charter insieme alle altre squadre URC bloccate in Sudafrica. Atterraggio a Dublino alle 22". Lo scrive sulla sua pagina Facebook Michele Dalai, il presidente della franchigia di proprietà della Fir con sede a Parma, che si è vista rinviare i turni 6 e 7 dello United Rugby Championship a causa degli improvvisi sviluppi legati alla nuova variante Covid-19 (B.1.1.529) che hanno immediatamente inserito il Sudafrica nelle liste di Paesi a rischio da parte di Regno Unito e Unione Europea. Insieme alle Zebre, sono rimaste bloccate in albergo altre tre squadre, gli irlandesi del Munster e i gallesi di Cardiff e Scarlets. "Siamo chiusi in albergo a Cape Town, per nostra scelta - scriveva ieri Delai sempre sui suoi social - La città non è in lockdown, le persone interagiscono all'aperto e al chiuso. Grazie alla nostra scelta siamo tutti negativi, ma come ovvio il tempo è un fattore. Stiamo bene, siamo di buon umore ma fateci tornare". Il rientro a casa ora pare realtà.

(ITALPRESS).