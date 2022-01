Chelsea, Lukaku escluso dai convocati per il Liverpool Il belga punito per le dichiarazioni contro Tuchel

Niente Liverpool per Romelu Lukaku. Secondo la stampa inglese il centravanti belga non fa parte dei convocati di Thomas Tuchel per la supersfida di questo pomeriggio contro i Reds. In un’intervista, Lukaku ha manifestato la propria insoddisfazione per il suo ritorno al Chelsea, mettendo nel mirino il tecnico tedesco e auspicando un ritorno all’Inter, da dove è arrivato in estate per 115 milioni di euro. Dopo esser guarito dal Covid, nelle ultime due partite di Premier League contro Aston Villa e Brighton Lukaku ha messo a segno due gol.

