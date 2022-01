Riscatto azzurri nell’Atp Cup, Italia-Francia 3-0 L'Italtennis si mette alle spalle la sconfitta nel match d'esordio con l'Australia

La risposta che serviva. L'Italtennis si mette alle spalle la sconfitta nel match d'esordio con l'Australia e, nella seconda giornata del gruppo B dell'Atp Cup, batte con un netto 3-0 la Francia. Alla Qudos Bank Arena di Sydney, nel primo singolare Jannik Sinner, numero 10 ATP, regola 6-4, 7-6(6), in un'ora e 35 minuti di gioco, Arthur Rinderknech (58). Nel secondo singolare, il romano Matteo Berrettini (7) porta gli azzurri sul 2-0 battendo 6-3, 7-6(3), in un'ora e 36 minuti, Ugo Humbert (35). Vittoria, infine, anche nel doppio con Berrettini e Sinner che si sono imposti 6-3, 6-7(7), 10-8 su Fabrice Martin ed Edouard Roger-Vasselin. Decisiva la sfida di giovedì contro la Russia per il primato nel girone e la qualificazione al prossimo turno. (Italpress)