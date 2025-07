Tragedia nel mondo del calcio: è morto Diogo Jota, aveva 28 anni Si era sposato il 22 giugno scorso e aveva 3 figli. Ha perso la vita anche il fratello André

Il calcio internazionale è in lutto per la morte dell'attaccante del Liverpool, Diogo Jota, e di suo fratello, André, in un incidente stradale. Poco dopo la mezzanotte la tragedia alle porte del comune di Palacios de Sanabria nella provincia di Zamora in Spagna. Il primo quotidiano a riportare la notizia è stato il quotidiano iberico Marca. Secondo una prima ricostruzione l'auto su cui viaggiavano Diogo Jota, 28 anni, e André, 26 anni, è uscita di strada e nello schianto avrebbe preso fuoco. Sono in corso le indagini da parte delle autorità per comprendere cause e dinamica dell'incidente.

Protagonista nel Liverpool e nel Portogallo

Diogo Jota, nato a Massarelos nel 1996, nazionale portoghese con cui ha vinto due UEFA Nations League (la prima nel 2019, l'ultima poche settimane fa in Germania), è stato uno dei protagonisti del Liverpool di Jurgen Klopp tra campionato e Champions League e nella scorsa stagione ha vinto la Premier League con i Reds guidati in panchina da Arne Slot. In carriera ha raggiunto uno dei top-team d'Oltremanica mettendosi in mostra nel Wolverhampton. Diogo Jota si era sposato a fine giugno e lascia una moglie e tre figli.