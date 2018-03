Vito Grassi candidato alla presidenza dell’Unione Industriali Per la successione di Ambrogio Prezioso

Vito Grassi, attuale vicepresidente dell’Unione industriali di Napoli con delega alla portualità, alla logistica e alle infrastrutture, è il candidato unico alla guida dell’associazione di Palazzo Partanna per la successione di Ambrogio Prezioso.

La candidatura è stata depositata ufficialmente la sera del 5 marzo allo scadere dei termini previsti per la presentazione delle disponibilità.

Grassi è in corsa anche per la presidenza della Camera di Commercio di Napoli, su indicazione degli industriali partenopei prima che l’ente venisse commissariato.

Vito Grassi è amministratore unico di Graded Spa, azienda napoletana con un fatturato da 50 milioni di euro che opera da 60 anni nel mercato della progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti tecnologici, di cogenerazione industriale e di produzione di energia da fonti rinnovabili. L’azienda gestita in seconda generazione assieme al fratello Federico, dal 2005 è una “Energy Saving Company” (Esco), riconosciuta e accreditata secondo i più moderni standard di riferimento, che progetta, realizza e gestisce con soluzioni energetiche personalizzate chiavi in mano ovvero in Project Financing nel settore pubblico e privato. Opera sia in Italia che all’estero: sono in corso diversi progetti di internazionalizzazione in Inghilterra, Germania, Spagna, Portogallo, Romania e Usa.