La melodia del cuore di Napoli emoziona la Puglia/VIDEO Emozionante concerto al museo storico dei pompieri e della croce rossa italiana

di Gianni Vigoroso

Una sorta di gemellaggio tra il cuore di Napoli e quello della terra di capitanata, a Manfredonia, in una magica atmosfera davvero d’altri tempi, all’interno del museo storico dei pompieri e della croce rossa Italiana. La più grande esposizione in Europa di questo genere, corteggiata persino da New York, per la prima volta nella sua storia, ha aperto le porte alla musica e alla cultura.

“Melodie senza tempo”, un concerto davvero emozionante eseguito magnificamente da “I solisti Appuli”, con il tenore Paolo Spagnuolo e il soprano Raffaella Palumbo. I musicisti hanno animato la serata con brani di lirica e classici napoletani. Ha presentato in maniera impeccabile, mostrando grande esperienza e spiccate capacità professionali l’attore Luciano Guerra. Iniziativa organizzata in collaborazione con Euroambiente e l’associazione culturale Progetti Futuri.

"La nostra associazione - ha il compito di valorizzare le risorse del nostro territorio attuando progetti al fine di far cogliere nuove opportunità alla nostra città grazie alle vostre idee. L'associazione Progetti Futuri nasce con l'idea di portare benessere nei nostri territori attraverso il progresso sociale, culturale e tecnologico."

Progetti Futuri raccoglie, al suo interno, professionisti di varie età ed esperienze lavorative a livello nazionale ed internazionale, che con grande entusiasmo promuovono la cultura come volano di sviluppo sociale ed economico.Tutto è nato fra amici e professionisti determinati che credono nella possibilità di una ripresa lavorativa, sociale, urbana e artistico culturale.

Presenti diverse autorità pugliesi. A curare ogni aspetto nei minimi dettagli come sempre in maniera puntuale l'attenta e brava Gloria Pivotto perla preziosa di Euroambiente.

“E’ stata la serata più bella della mia vita – ha detto nel ringraziare tutti il patron Michele Guerra – si tratta di una prima iniziativa di questo genere tesa a far conoscere sempre di più a tutti il nostro grande patrimonio museale.”

Un connubio tra musica, storia, cultura e attualità alla riscoperta di grandi valori che hanno fondato la civiltà fino ad arrivare ad oggi.

E in questa immensa realtà a Manfredonia voluta da Michele Guerra, persona eccezionale dalle straordinarie doti umane, tutto questo è rappresentato dalla presenza dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana. Gli angeli del soccorso che garantiscono ogni giorno la sicurezza.

Un tuffo nel passato tra presente e futuro. Melodie per tutti i tempi, che non hanno una fine, un tramonto, come lo sono i pompieri al servizio da una vita per gli altri

Un itinerario di cultura che richiama alla formazione anche sotto l’aspetto religioso attraverso l’affidarsi ai santi protettori dei caschi rossi in una terra, quella foggiana ben nota per i sui santuari della fede. Un percorso affascinante tra storia e ricordi ispirato alla libertà dei popoli, alla democrazia e alla solidarietà. E la musica essendo un’arte così preziosa, non può che arricchire, attraverso le sue note il disegno dell’identità dell’uomo.