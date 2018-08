La serenata di Alessio blocca il traffico, multe in arrivo Castellammare, martedì sera il delirio dei fans

di Siep

Traffico, disagi e fuochi d’artificio. La serenata del neomelodico Alessio fa impazzire la città stabiese, ma tra traffico bloccato, paralisi mobilità e altri problemi il comune corre ai ripari e piovono le multe. Succede in Provincia di Napoli a Castellammare di Stabia. La polizia municipale ha deciso di multare a raffica. Ma di certo la serenata di Alessio ha lasciato il segno non solo nel cuore della sposa e degli amici e parenti dei neo coniugi. Il traffico martedì sera si è letteralmente bloccato.

Sarebbe stata, infatti, aperta un'inchiesta dall'assessorato alla legalità guidato da Gianpaolo Scafarto, per accertare eventuali responsabilità degli organizzatori dell'evento non autorizzato in luogo pubblico, mentre già è stata elevata una sanzione per il proprietario del furgone parcheggiato sul marciapiede per tutto il tempo dello show che si è concluso anche con i fuochi d'artificio.

Festa chiusa anche con i fuochi di artificio, mentre tantissimi cittadini residenti nella zona hanno postato su Fb video e foto della serenata che ha praticamente paralizzato il centro di Castellammare e provocato la rabbia di tantissimi stabiesi.