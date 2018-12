Mertens gioca a pallone nei vicoli: gli tirano secchio d'acqua Il belga si era messo a giocare con alcuni "scugnizzi" ma un vicino esasperato lo ha colpito

Dopo la doccia fredda metaforica di Liverpool, arriva quella fisica per Mertens, attaccante belga del Napoli. E sono i dettagli di quella doccia a destare curiosità, e di conseguenza ilarità. Perché Mertens, ormai sempre più calato nel ruolo di “scugnizzo”, tanto da essere ormai per i più “Ciro”, quella doccia l'ha presa proprio in veste di scugnizzo. L'attaccante, infatti, di ritorno da Liverpool, aveva deciso di trascorrere una giornata con alcuni compagni di squadra, andando a pranzo a Portici per mangiare del sushi. All'uscita il belga ha notato alcuni ragazzini che giocavano a pallone: troppo forte la tentazione di una partita “nei vichi”, e così si è unito al gruppo cominciando a giocare. Ne è nata una gara di quelle che solo nei vichi possono nascere: accesissima, polverosa e soprattutto rumorosa. Il baccano ha naturalmente infastidito i residenti che volevano riposare: uno di loro ha riempito un secchio d'acqua e lo ha lanciato sui calciatori improvvisati colpendo tuttavia quello che improvvisato proprio non era, Mertens appunto.