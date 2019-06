«All together now»: vince il campano Greg Rega Roccarainola in festa per il trionfo nel talent di Gregorio in arte Greg

E’ napoletano il vincitore della prima edizione di All Together Now in onda su Canale 5 e condotto da Michelle Hunziker. Il premiato dal wall dei cento giurati è Gregorio Rega, 32enne di Roccarainola che si è portato a casa 50mila euro. La battaglia canora lo ha visto trionfare con “Ancora” di Eduardo de Crescenzo, dopo aver duettato con Nek sulle note di “Se Telefonando”.

C'è chi lo conosceva già dal 2015, quando lo aveva notato a «The voice of Italy», o, subito dopo, in tour con la sua ex coach Noemi. E chi, soprattutto nella sua Campania, ha imparato ad apprezzare la sua ugola soul dal vivo, con la cover band dedita al culto di Eduardo De Crescenzo, con i suoi Electro Soul, al fianco di Clementino, o in singoli come «Dint'all'anema».

«Finora ero un aspirante cantante, ora... posso provare a fare un disco davvero», il primo commento del soul singer newpolitano dagli occhi chiari.: «Questa sera l’emozione più grande è stata cantare con Nek - ha detto -. Quando ho visto la reazione del muro ho pensato che avrei potuto vincere». Nello scontro finale ha sfidato Veronica Liberati, classificatasi seconda per punteggio in gara, terzo è invece il giovane catanese Luca di Stefano.