Napoli-Juventus, più fischi che applausi per Spalletti al "Maradona" Accoglienza non certo calorosa per l'allenatore della Juventus, alla prima contro il Napoli

Luciano Spalletti è stato accolto con fischi dai tifosi del Maradona quando il suo nome è stato annunciato dagli altoparlanti dello stadio prima della partita tra Napoli e Juventus. Il tecnico, che ha guidato il Napoli alla conquista dello scudetto e ora siede sulla panchina della Juventus, è stato oggetto di una sommossa sonora proveniente dalle due curve, le quali hanno accompagnato i fischi con un prolungato "buuu".

Al suo ingresso in campo, la maggioranza delle curve ha continuato a manifestare il proprio dissenso con nuovi fischi, anche se non sono mancati segnali di approvazione, con alcuni applausi, soprattutto durante l'affettuoso abbraccio che Spalletti ha condiviso con l'attuale allenatore del Napoli, Conte. Dopo essersi fermato per qualche istante di fronte alla panchina, l'ex allenatore partenopeo si è seduto, proseguendo noncurante l'incontro.

