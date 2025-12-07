Elmas: "Sono contento di come ho sostituito Lobotka"

Positiva la prova del centrocampista macedone del Napoli contro la Juventus

Napoli.  

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 2-1 sulla Juventus: "In campo posso fare tutto, in questo momento serve fare il mediano e penso di aver risposto bene. L'importante è che abbia vinto la squadra, se serve qualcos'altro ci provo".

Come ti sei trovato in questo ruolo? "Giocare con McTominay è stato bello, lui è un po' più offensivo e io ho cercato di coprirlo. Per giocare in questa posizione devi essere intelligente, altrimenti non riesci a coprire tutto".

Vi aspettavate una Juventus schierata così? "Abbiamo preparato la partita come se giocassero con una punta, ma il mister ci ha detto di andare a prenderli e abbiamo ottenuto questi tre punti importanti".

 

