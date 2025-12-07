Conte: "I complimenti vanno fatti soltanto ai ragazzi" L'allenatore del Napoli commenta la vittoria contro la Juventus

Antonio Conte ha commentato la vittoria del Napoli contro la Juventus ai microfoni di Dazn: "I complimenti vanno fatti ai calciatori, bisogna dirgli grazie, perchè in un momento di grandissima difficoltà, stiamo facendo delle cose incredibile. Chi gioca risponde con personalità e responsabilità, sono cresciuti molto e questo mi riempie d'orgoglio, sentono che è un momento particolare e danno risposte incredibili. McTominay? Scott così come gli altri, stanno facendo un qualcosa di importante e straordinario, a livello di presa di coscienza della situazione e questo lo si vede in tutti i ragazzi. Elmas ha fatto una prestazione con McTominay, era la prima volta in questa posizione, ha dimostrato, come gli altri, di essere utile. E' difficile trovare parole, abbiamo giocato con Atalanta, Roma e Juventus in grande emergenza e questa continua, resto sbalordito dalla loro energia".

"Ora dobbiamo riposare, poi c'è il Benfica e dobbiamo preparare la partita, cercheremo di farlo più alla lavagna, perchè hanno bisogno di ritrovare un pò di energia. Qualche jolly per il centrocampo? Nella partita ci sono diverse fasi e i ragazzi sanno che se possiamo pressare alti, lo dobbiamo fare, perchè così eviti che gli avversari iniziano a girare. Difendere correndo in avanti non ci fa correre rischi, abbiamo subito solo due tiri. Abbiamo giocato con grande energia e rigore tattico, con delle giocate importanti che prepariamo durante la settimana. Non recupera nessuno, Lobotka, per fortuna, calcoliamo 10-15 giorni per il recupero, poteva andare peggio. Lo avevo fatto riposare e nel pre aprtita aveva avuto questo fastidio. Nelle difficoltà troviamo le soluzione, merito anche dello staff, ma anche dei calciatori che hanno lo spirito e la compattezza giusta, c'è voglia di essere tutti uniti, visto che siamo in difficoltà. Dobbiamo trovare sempre la rotta giusta e mantenerla, bisogna solo dirgli grazie a questi ragazzi".