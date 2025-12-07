De Laurentiis: "Che serata! Il condottiero alla guida di una squadra magnifica" Il presidente del Napoli ha commentato su "X" la vittoria del Napoli

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha espresso la sua gioia per la vittoria della squadra partenopea, che ha superato la Juventus per 2-1, attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo X. Nel suo intervento, ha voluto rendere omaggio ai tifosi, ai giocatori e ad Antonio Conte per il trionfo ottenuto: "Una grande serata, tifosi straordinari e il Condottiero alla guida di una magnifica squadra. Forza Napoli Sempre!".