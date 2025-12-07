Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha espresso la sua gioia per la vittoria della squadra partenopea, che ha superato la Juventus per 2-1, attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo X. Nel suo intervento, ha voluto rendere omaggio ai tifosi, ai giocatori e ad Antonio Conte per il trionfo ottenuto: "Una grande serata, tifosi straordinari e il Condottiero alla guida di una magnifica squadra. Forza Napoli Sempre!".
De Laurentiis: "Che serata! Il condottiero alla guida di una squadra magnifica"
Il presidente del Napoli ha commentato su "X" la vittoria del Napoli
