Scavi di Pompei blindati: checkpoint con scansione bagagli La svolta sicurezza

Svolta sicurezza negli scavi di Pompei. Scattano i varchi e controlli mirati, per stanare eventuali rischi per la sicurezza all'interno di uno dei siti archeologici più visitati al mondo. Da domani sarà rafforzato il sistema di sicurezza del Parco di Pompei attraverso l'attivazione di un checkpoint all'ingresso di Piazza Anfiteatro. Un primo controllo sarà effettuato in corrispondenza dei cancelli di ingresso per la rilevazione della presenza di eventuali materiali pericolosi. Poi attraverso un percorso delimitato da colonnine con nastro, si accederà al secondo controllo, in cui avverranno la scansione del bagaglio e i controlli radiogeni sui visitatori, mediante appositi macchinari. Saranno presenti alcune unità di personale specializzato di vigilanza armata.