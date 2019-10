Borrelli: "Si torni al carcere duro e ai lavori forzati" Microcellulari nascosti negli slip per tre detenuti del carcere di Poggioreale

“Tre detenuti in regime di alta sicurezza rinchiusi nel carcere di Poggioreale sono stati sorpresi dalle guardie penitenziarie con i microcellulari nascosti negli slip. Il che sta a significare che i brutti ceffi erano tranquillamente in contatto con l’esterno e dunque potevano impartire ordini agli affiliati e curare i propri loschi affari.

E’ una vicenda allarmante, che apre uno squarcio inquietante sulla condizione delle carceri in Italia, le enormi difficoltà in cui operano gli agenti e la caparbietà dei delinquenti a non voler cambiare vita, decisi a non redimersi e recuperare una vita onesta. Impavidi delinquono anche tra le mura carcerarie. Si adotti il carcere duro e li si costringa ai lavori forzati”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale ei Verdi.

“ La detenzione deve poter avere valore rieducativo, ha aggiunto Borrelli, crediamo nella possibilità di recupero e reinserimento dopo aver scontato la pena e in tanti ci sono riusciti ad affacciarsi a una vita diversa seppure tra tante difficoltà. Ma con chi non intende smettere di delinquere occorre il pugno duro, bisogna piegarlo al rispetto delle regole e degli altri”.