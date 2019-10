Ospedali senza lenzuola, lunedì Question Time dei Verdi Manca la biancheria nelle strutture sanitarie, gli infermieri sono senza divise

Ospedali senza lenzuola, lunedì Question Time dei Verdi in Regione. Borrelli: “Ecco cosa succede quando la camorra distrugge un’azienda, molti onesti lavoratori per strada e disagi per i pazienti”

“Lunedì interrogheremo la Giunta Regionale, nell’ambito del previso Question Time, sulla delicata situazione della mancanza di lenzuola negli ospedali. La carenza sta continuando a creare disagi e la situazione sta peggiorando sempre di più. Cardarelli, Cto, San Giovanni Bosco e San Paolo sono fra le strutture maggiormente colpite dal problema. Manca la biancheria nelle strutture sanitarie, gli infermieri sono senza divise (molti le lavano a casa) e nei reparti oncologici mancherebbero persino rotoli di carta e mascherine. Da settimane stiamo denunciando questa grave situazione di crisi creatasi con l'interdittiva antimafia che ha interessato la società American Laundry, la ditta incaricata del servizio di fornitura lavaggio e sterilizzazione delle lenzuola (cosiddetto servizio “lavanolo”).

Ecco, purtroppo, cosa accade quando la camorra divora un’azienda. Molti onesti lavoratori finiranno senza occupazione, per i pazienti continueranno i disagi. Una spirale di guai innescata dal cancro della nostra società. Una vicenda grave su cui bisogna riflettere e porre immediatamente rimedio”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi e membro della Commissione Sanità che nelle ultime settimane ha effettuato diversi sopralluoghi.

“Le procedure per il passaggio alla nuova azienda vanno a rilento, e i pazienti sono costretti a giacere su elementi monouso in carta, assolutamente non consoni per la degenza. Noi vogliamo chiarezza sui tempi. Questa condizione è gravissima, nonostante i vertici di alcuni ospedali, come il Cardarelli ad esempio, sembrino non vedere il problema. Si accelerino le procedure per completare questo passaggio di consegne – ha aggiunto Borrelli - non è più possibile temporeggiare. La criminalità organizzata non deve averla vinta, la camorra non può bloccare i nostri ospedali”.