Franceschini, si al rilancio di Villa Floridiana a Napoli Piena disponibilità del Ministro. Dichiarazione congiunta di Doriana Sarli e Paolo Siani

"Abbiamo colto la piena disponibilità del Ministro a beni culturali, Dario Franceschini, nel predisporre misure urgenti per la messa in sicurezza di Villa Floridiana, in modo da rendere pienamente fruibile il parco agli oltre centomila cittadini dei quartieri collinari di Napoli" hanno dichiarato Doriana Sarli, deputata del M5S e Paolo Siani deputato del PD, che hanno incontrato il ministro al margine degli Stati generali della Cultura, l’evento che si sta tenendo a Palazzo Reale di Napoli.

"L’incontro che abbiamo avuto dimostra come il Governo abbia una grande attenzione per Napoli e per il suo patrimonio storico e culturale> continuano i due parlamentari di maggioranza.

Siamo convinti che il Ministro Franceschini adotterà tutte le misure affinché si avvii da subito un percorso di valorizzazione e di pieno recupero di Villa Floridiana - concludono Sarli e Siani."