Protesta di un negozio in Calabria: non vendiamo più Whirlpool I titolari hanno esposto un cartello e lanciato l’hashtag #iononvendowhirlpool

I titolari di un negozio di arredamento di Mendicino, in provincia di Cosenza, hanno esposto sulla vetrina della loro attività un cartello con su scritto "Qui non vendiamo più elettrodomestici Whirlpool". L’iniziativa è stata lanciata con l’hashtag #iononvendowhirlpool in solidarietà ai lavoratori dello stabilimento di via Argine a Napoli

"Se la Whirpool non ha a cuore il destino di 400 nostri connazionali - afferma Michele, uno dei titolari del negozio - perché noi dovremmo avere a cuore l'azienda? Siamo liberi di proporre ai nostri clienti tanti elettrodomestici e in questo momento non riteniamo opportuno suggerire un'azienda che vuole delocalizzare la produzione mandando a casa 400 persone". I titolari hanno anche invitato altri commercianti ad aderire all'iniziativa. "Non una guerra contro un colosso - ha aggiunto Michele - ma un segno evidente di solidarietà ai lavoratori, cittadini italiani che rischiano il licenziamento. Abbiamo deciso, in totale libertà, di congelare la Whirpool e ai nostri clienti proporremo altri prodotti".

Sulla pagina Facebook del negozio si legge con chiarezza sotto la foto del cartello: “NOI LA PENSIAMO COSÌ”