Napoli: al via i lavori per alla fontana di Monteoliveto L’intervento durerà circa un mese e prevede la costruzione di una recinzione

Una recinzione per proteggere la fontana e l’obelisco di Monteoliveto sarà costruita dall’Asia. I lavori avviati oggi dal Comune di Napoli sono stato decisi con delibera degli assessori Carmine Piscopo e Raffaele Del Giudice, rispettivamente con delega alle Politiche urbane.

Il cantiere dovrebbe durare circa un mese. Sull’intervento l’assessore Piscopo ha affermato che ''Oggi si dà il via a quest'opera per la realizzazione della recinzione il cui disegno, autorizzato dalla Soprintendenza, ricalca la recinzione originaria della seconda metà del Seicento. Si tratta di un intervento che punta a proteggere la fontana e l'obelisco anche in considerazione del fatto che si trovano in un luogo di ritrovo della collettività''.

L’assessore ha ah che riferito che una volta terminati i lavori per la recinzione si avvierà una seconda fase che prevede interventi di restauro che saranno realizzati attraverso il meccanismo delle sponsorizzazioni come già avvenuto in passato per altri monumenti e fontane cittadine.