Tangenziale a Napoli, da domani è gratis La decisione per i lavori

Abolito il pedaggio in tangenziale a Napoli. Durerà dieci giorni il provvedimento adottato visti i lavori che hanno reso una impresa per tanti attraversare il raccordo necessario che interessa tutta la città collegandola all'area flegrea.

La questione era sul tavolo del ministro già da un paio di giorni. Fino alla notte fonda di martedì, dirigenti ed esperti si erano alternati al tavolo della De Micheli alla ricerca della soluzione migliore per salvare i napoletani dal caos di una Tangenziale ristretta e trasformata in un budello infernale di code, caos e colpi di clacson.Tale decisione sarà deliberata per agevolare la cittadinanza in vista delle festività di Ognissanti e accoglie un invito formalizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

È già operativa l’impresa che realizzerà i lavori sul Viadotto Capodichino, dove sono stati svolti i relativi sopralluoghi e organizzate tutte le attività preliminari di cantiere. I tecnici di Tangenziale di Napoli, con la collaborazione di autorevoli esperti esterni, stanno definendo le tempistiche dell’intervento, che saranno comunicate nel dettaglio non appena il progettista avrà completato le proprie analisi. Le fasi di lavorazione saranno tempestivamente comunicate al Comune di Napoli, così come concordato nel tavolo tenutosi ieri a Palazzo San Giacomo.

«Tangenziale di Napoli - si legge in una nota - è pienamente consapevole dei disagi che la cittadinanza sta affrontando in seguito ai necessari interventi in corso sul viadotto Capodichino. Per questo, è intenzione della Società ridurre al massimo i tempi di intervento, grazie a turni di lavoro continui».