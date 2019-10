Tangenziale: viabilità limitata fino al 20 gennaio Nelle ordinanze la società prevede la riduzione delle corsie fini al 31 dicembre

La riduzione a due corsie disposta da Tangenziale di NAPOLI S.p.A. sul viadotto Capodichino terminerà alle 24 del 31 dicembre 2019. Si legge questo nell'ordinanza 5/2019 della società che spiega come per "il completamento delle verifiche di sicurezza si stimano necessari circa 90 giorni".

Altra limitazione che interessa lo stesso tratto per la stessa ragione è quella riportata nell'ordinanza 4/2019 di Tangenziale e che prevede "il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate nei tratti autostradali Fuorigrotta/Corso Malta in direzione est-Autostrade e Corso Malta/Capodimonte in direzione ovest-Pozzuoli". In questo caso, però, il termine del divieto è previsto per il 20 gennaio 2020, scadenza più congrua alla stima dei 90 giorni necessari per le verifiche. Per quanto riguarda il controllo dell'osservanza dei divieti, le ordinanze rimandano all'articolo 12 del Nuovo codice della strada secondo cui "l'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato".

Stamane, alcuni autoarticolati, nonostante gli avvisi sui tabelloni luminosi che indicavano, in direzione est-Autostrade, l'uscita obbligatoria a Capodimonte, transitavano sul viadotto Capodichino.