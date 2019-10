"De Magistris, sindaco al capolinea e consiglio in stallo" Amedeo Laboccetta (Polo Sud): "La parola torni ai cittadini"

"Visto che il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris che da tempo non ha più una maggioranza si ostina a rimanere incollato alla poltrona, e addirittura fa spallucce a quanto dichiarano esponenti di una coalizione fallita ritengo non più rinviabile l'autoscioglimento del Consiglio Comunale della terza Citta' d'Italia." Lo dichiara in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta.

"Un atto di rispetto e serieta' verso una Città che non può essere ulteriormente mortificata dall'istrionismo e dalla demagogia che tanti disastri ha provocato e che ha non ha precedenti in nessuna altra amministrazione che dal dopoguerra ad oggi si è alternata alla guida di Napoli. Si ponga fine a questa insopportabile agonia e si restituisca la parola al popolo."