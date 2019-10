Arriva l'influenza: è già corsa al vaccino La Campania avvia la campagna vaccinale antinfluenza: gratuito anche vaccino anti pneumococco

Arriverà a breve l'influenza di stagione, che secondo gli esperti quest'anno dovrebbe essere più fastidiosa rispetto agli anni scorsi. E in Campania si inizia la campagna vaccinale: nei prossimi giorni i medici di famiglia potranno ritirare le dosi del vaccino, gratuito per le fasce a rischio per patologie o per età (gli over 65).

La Campania lo scorso anno ha risposto bene: superando la soglia minima del 60 per cento di popolazione a rischio vaccinata fissata dal ministero. Quest'anno però il livello minimo è stato fissato al 75 per cento. La novità è che oltre al vaccino anti influenzale quest'anno per la popolazione a rischio sarà offerta gratuitamente la profilassi anti pneumococco.