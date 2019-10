Nuovo guasto alla Circum, passeggeri ancora a piedi E' accaduto a 700 metri dalla stazione di Pioppaino nel comune di Castellammare di Stabia

E' una maledizione. Dopo le polemiche che hanno investito l'Eav in seguito al primo clamoroso episodio datato 15 ottobre, quando il mezzo si è fermato poco distante da Piazza Garibaldi, la storia si è ripetuta. Ancora una volta pendolari e turisti costretti a camminare sui binari per raggiungere la stazione più vicina dopo un guasto sulla linea ferroviaria della Circumvesuviana.

E' accaduto lungo la tratta Napoli-Sorrento, non distante dalla fermata di Pioppaino. A renfderlo noto è il rappresentante del sindacato Orsa, Gennaro Conte. Il guasto si sarebbe verificato questa mattina prima delle 10. Un treno carico di persone è rimasto bloccato a 700-800 metri dalla stazione di Pioppaino, nel comune di Castellammare di Stabia. La gente ha preferito scendere sui binari per raggiungere a piedi la fermata. Altri hanno dovuto attendere circa un'ora e mezza che il guasto venisse riparato". La regolare circolazione lungo la tratta Napoli-Sorrento è stata ripristinata attorno alle 11. In precedenza, a causa dei problemi tecnici, i treni provenienti da Napoli hanno limitato a Pioppaino e quelli che partivano da Sorrento concludevano la loro corsa a Vico Equense.