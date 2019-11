Whirpool, sospensione licenziamenti, Ugl Campania:"Non basta" Le preoccupazioni del sindacato

L'Ugl Campania apprende la notizia con soddisfazione per i lavoratori del sito via Argine Napoli della sospensione dei licenziamenti intimanti dalla stessa, ma il problema è far rispettare gli accordi già presi presso il Ministero dello sviluppo economico che, in particolare per il sito di Napoli, prevedono investimenti e mantenimento degli stabilimenti e dei livelli occupazionali.

"A tal proposito - si legge nell nota del sindacato - sono stati stanziati fondi per sostenere il piano industriale che l’azienda ha prima proposto e, successivamente, disatteso, dichiarando la chiusura del sito ed i conseguenti licenziamenti di tutti i dipendenti – circa 430 diretti e circa 850 per l’indotto - con l’evidente emergenza sociale che ne è derivata. Pertanto, a seguito della nuova apertura da parte dell’azienda Whirpool, auspichiamo, da parte del Mise, l’istituzione immediata di un tavolo di confronto con le parti datoriali e sindacali, al fine di garantire una soluzione definitiva per una vertenza cosi complessa e per ridare serenità e un futuro a questi lavoratori, ed alle rispettive famiglie.

Allo stesso tempo riconsegni un contesto produttivo ad un territorio martoriato, negli ultimi anni, con perdita di innumerevoli aziende ed altrettanti posti di lavoro."