Nappi: "Più lavoro al Sud se cambia classe dirigente" Congresso del partito radicale a Napoli

"Ciascuno di noi, come cittadini prima che come persone impegnate in politica, deve ringraziare i Radicali: senza di voi e senza la visione di Marco Pannella l’Italia sarebbe meno moderna e con ancor meno diritti".

Così Severino Nappi intervenendo al congresso nazionale del Partito Radicale in corso a Napoli. "Tra le tante intuizioni di questa comunità politica quella di aver previsto la degenerazione del mercato del lavoro, specie al Sud, stretto tra inutili rigidità e assenza di politiche industriali. I numeri dicono che oggi oltre la metà dei giovani del Mezzogiorno non lavora; che chi perde il lavoro non ha speranze di trovarlo; che esiste una drammatica gara al ribasso nelle tutele e nei diritti.

Questa classe dirigente, prigioniera della propria mediocre incompetenza, non riesce ad andare oltre gli slogan e le promesse. Ed è inaccettabile che, di fronte al fallimento del reddito di cittadinanza, si continui a far finta di nulla: non un nuovo posto di lavoro è stato creato, mentre ogni giorno continuano a chiudere aziende e ad aprirsi crisi.

Per uscire da questa spirale di sottosviluppo infelice servono altre e nuove ambizioni. E queste non possono che essere espresse da una nuova classe dirigente, capace di mettere da parte sclerotiche politiche clientelari, ma anche in possesso delle competenze necessarie al buon governo del territorio. Solo così il Sud potrà